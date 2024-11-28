政府追撥133億 立會5分鐘拍板

【本報訊】立法會昨三讀通過《追加撥款條例草案》，涉款近133億元。草案恢復二讀至三讀通過，只用了不足5分鐘，亦只有一名議員發言。恢復二讀期間發言的議員梁子穎指追加撥款涵蓋2023至2024年公務員加薪開支，形容有必要性。

涵蓋公僕加薪開支 政府早前向立法會提交的文件顯示，因應公務員加薪導致額外開支及部分政策的額外支出，政府一般收入帳目下的84個開支總目中，有24個超逾原來撥款金額，需追加撥款約132.9億元。除向創新及科技基金和賑災基金注資逾50億元外，追加最多撥款的為商務及經濟發展局，額外現金流逾31億元，包括應付承擔「中小企融資擔保計劃—擔保產品」及「定期展覽獎勵計劃」，而推行「新資本投資者入境計劃」所需的額外開支亦逾700萬元。

教育局需追加撥款逾19.5億元、大學教育資助委員會需追加近4億元及行政長官辦公室亦追加逾90萬元，相關撥款主要因公務員加薪導致額外開支。為應付去年《施政報告》公布的新生嬰兒獎勵金而開立的新承擔項目的額外現金流，勞工及福利局需追加逾2,400萬元。

政府資訊科技總監辦公室在承擔「數碼轉型支援先導計劃」和「智慧生活初創培育計劃」的額外現金流需追加逾1.5億元。屋宇署因公務員薪酬調整引致的額外開支及使用無人機檢查樓宇外牆引致的額外開支，追加撥款逾5,400萬元。