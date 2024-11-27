自成一家：不見硝煙的意識形態戰

意識形態有點像宗教信念，能夠不知不覺引導民眾對政治或社會事件衍生先入為主的立場。西方國家為了維持對全球的影響力，一直在世界各地推動意識形態宣傳，其中一個方法是成立大大小小充斥意識形態的比賽和獎項，最為人熟悉的例子為諾貝爾和平獎。歐美通過釐定活動的評審標準，潛移默化的把西方的人權標準樹立為全球標竿。

就算是藝術界，許多獎項也與政治意識形態分不開，甚至連歐美內部都有競爭。例如美國利用奧斯卡獎輸出美式價值觀，以確立其軟實力的地位；歐洲影展則提供不同的理念，側重人文關懷、恪守多元包容的價值觀。

2019年反修例風波過後，許多香港人移居台灣，當地無論是文學界還是演藝界，近年屢有港人獲獎。日前舉辦的金馬獎就有不少香港演員、導演及製作人獲得提名甚至得獎。誠然，部分港人在某些領域表現卓越，獲獎實至名歸。但部分台灣賽事把獎項頒給港人，而且題材皆和反對港府有關，背後的目的也是顯而易見的。

目前不少港人在台灣收入和生活潦倒，精神狀態欠佳。台灣主辦機構向在台港人頒發獎項，獎金雖然不多，卻是一種極大的精神激勵，這種方法更容易獲得港人青睞，增加港人對台灣的認同感。一名前香港藝人在反修例風波後離港到台灣發展，早前憑主持當地一個電台節目奪得台灣廣播金鐘獎。他致詞時公開感謝台灣給他人生新的一頁，可見台灣在這場不見硝煙的意識形態戰漸有成績。

港人的國民身份認同感偏低，原因之一是內地政府把港人和內地人切割，在很多方面對港人設限。依我來看，北京要提高港人對內地歸屬感，最簡單方法是開放及鼓勵港人參加內地不同的比賽。