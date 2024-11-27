冰鑑春秋：不婚不生 快樂一生？

台灣生育率每況愈下，2023年降到歷史低點，才0.865人，只高於南韓的0.72人，而美國中情局曾預測，台灣2024年的生育率，恐怕會在全球墊底，台灣到底該如何解決少子化帶來的難題？

根據估計，未來台灣總人口將由2024年之2,340萬人，減少至2070年之1,497萬人，減少840多萬人，其中，0-14歲幼年人口減少171萬人，15-64歲青壯年人口減少920萬人，65歲以上老年人口則增加248萬人。

屆時，65歲以上老年人口佔總人口之比率，預估由2024年之19.2%，提高至2070年之46.5%；同期間，年齡中位數由45.1歲提高至62.4歲；與此同時，由原3.6名青壯年人口扶養每一名老年人口，減少為每一名青壯年人口即需扶養一名老人。這樣的超高齡社會結構，如果沒有外力介入，將讓台灣徹底喪失競爭力，整個社會完全實現躺平。

台灣人為甚麼這麼不想生小孩呢？理由其實也很簡單，低薪高房價，整個社會充斥着各式各樣的霸凌與不平等，加上台灣愈來愈面臨戰爭邊緣，對年輕人來說，與其辛辛苦苦生個孩子，不僅要犧牲自己的玩樂時光照顧小孩，最後還得讓孩子面對充滿危險與不確定的未來，那還不如乾脆不要生，讓苦難在自己這個世代終結就好。

要逆轉這樣的趨勢，除了壓低房價、提高薪資外，更重要的是要讓年輕人對台灣的前景重拾希望，給予台灣一個安樂和平與充滿活力的未來。然而，現在執政的民進黨走的恰恰是相反的道路，正在將台灣帶入險峻顛簸、隨時可能戛然而止的路徑。

眼前明擺着就是處處荊棘，那又怎能怪台灣年輕人躺平，乾脆不婚不生、快樂一生呢？