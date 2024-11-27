橫眉冷看：始終要向現實低頭

大棒子打下來之前，其實早有心理準備，到當真要打，而力度又沒有想像般大，大家反倒有點兒驚喜。美國候任總統特朗普曾多番恐嚇，說上任後要大徵中國貨進口關稅，日前他正式宣布將會簽署法案，同時對中國、加拿大和墨西哥加關稅，而中國方面的稅項，會較現階段上調10%。

特朗普跟美國現任總統拜登不同，拜老頭是集中對付中國，而候任白宮主人則不然，他既會跟中國角力，也會向盟友拉弓，故站在中國的立場，特朗普會比拜登容易應付。美國今番對華加徵關稅，是留有兩處後着，第一，加幅溫和，似乎是暗示美方不欲與中國惡鬥，兩國大有協商空間；第二，特朗普找來一個藉口，說中方沒盡力壓制芬太尼輸入美國，因此才以加關稅作懲罰。言下之意，是他朝特朗普不想再打貿易戰之時，便大可以說，他覺得情況有改善，中方已經盡了努力，關稅不妨回復原有水平。至於中方有否盡力嘛，那是由特朗普說了算。

美國富商馬斯克是促使特朗普重掌白宮的大功臣，這位功臣在今屆總統選舉開票前的幾天，仍留在中國，他很可能就是中美兩國的傳話人加協調者。有馬斯克居中斡旋，中美關係應該不至於壞到無可轉圜。

至於特朗普曾揚言，要將中國貨的關稅加至60%。這一記重棍當真打下來，最先要擔心的不是中國廠商能否承受，而是擔心美國消費者能否負擔得起。買中國產品的人，很多是來自中低下階層，他們平日的生活捉襟見肘，日用品一旦大幅度加價，根本無法應付，中國貨在其他國家，不容易找到替代品。因此，特朗普今趟對華只加徵10%關稅，不是他心慈手軟，而是這位老兄始終要向現實低頭。