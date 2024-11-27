龍吟虎嘯：美國敗中國最得益

中國對特朗普再度執政後如何解決俄烏之戰必會極為關注，因為這場戰爭的結果，對中國有重大利益關聯，對中國的整個國際戰略有重大關聯，對中俄關係、中美關係有重大關聯。

中國從來不是這場戰爭的「當事國」，又有強大的力量獨立自主地面對任何壓力，因此俄烏之戰最終弄成甚麼樣子，俄羅斯、美國和歐洲會不會因此發生更大的衝突乃至戰爭，中國都能堅守近3年來的立場和做法，不被脅迫、捲入。現階段，特朗普還是信心滿滿地認為他可以不理他人的意見，「獨立地」與俄羅斯總統普京解決問題；歐盟的意見、烏克蘭的意見、盟友的意見，他不會重視考慮，當然也不會考慮中國的意見和角色。同樣，普京也是如此，大主意自己拿；當然，中國的一貫立場和意見，他會相當尊重。

中俄新時期全面戰略協作夥伴關係，是中俄關係的堅實基礎，框架堅固又極富彈性，必要時中國給予俄羅斯的支持是極具廣度和深度的，是世界上沒有任何國家和力量可及的，有中俄戰略合作關係的存在，普京會更有底氣。中俄的這種關係，北京對特朗普如何「和平解決」俄烏戰爭，當然也會極為關注，雖然中國對俄烏戰爭的態度一貫不偏不倚、不慍不火，但外交支持和經貿工業等支持都是公開的、光明正大的。

中國當然十分明白，美國拿烏克蘭當槍使、挑唆俄烏戰爭的目的之一，是為了消耗或打垮俄羅斯後集中力量對付中國，會把台灣問題「烏克蘭化」。美國的這個企圖及做法，過去兩年多是有目共睹的，這些都是美國以中國為敵，挑戰中國的國家安全和核心利益。僅憑這點，中國就當然希望在俄烏戰爭、俄美衝突時美國失敗！如有必要，關鍵時刻，中國會促使這樣的結果到來，這是最符合中國利益、最符合世界和平利益的。美國的戰略是把中俄視為敵人，中俄沒有理由不聯合起來對付美國，這是簡單實在的道理。