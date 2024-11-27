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狂徒深夜縱火 燒毀元朗8單車
【本報訊】元朗發生縱火案。前晚近11時半，執法部門接獲多人報案，指發現有8部停泊於壽富街60號對開的單車起火。消防到場將火救熄，事件中無人受傷，毋須疏散。消防經初步調查，相信起火原因有可疑，遂將案件轉交執法部門列作「縱火」處理，暫未有人被捕。
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