跨部門專責組 三層防範機制反恐

入境處設情報科守大門監控 香港作為國際城市，面對國際恐襲形勢以及本土恐怖主義威脅，須進一步加強整體反恐工作，入境事務處、香港海關、懲教署、消防處、政府飛行服務隊等六大紀律部隊組成跨部門反恐專責組，透過「三層防範機制」打擊恐怖活動。第一層負責指導和制訂反恐方針及策略，第二層負責促進和協調各部門間於反恐事宜上的合作，第三層則由跨政策局及跨部門組成的多個預防工作小組，負責執行具體反恐措施，以應對不同保安風險。

當中入境處已設有反恐情報科專門負責反恐工作，透過嚴格出入境管理、情報交流和有效執法，去清查、監視及阻止有問題人士進入本港。入境處將透過情報交流，包括管理、向內地和海外機關收集反恐情報，去截查及監察與恐怖活動有關的訪客。

懲教署以情報為主導制訂相關策略及保安措施，嚴密監察在囚人士於懲教院所的一切活動，以防止任何恐怖活動在懲教署所萌芽。懲教署亦與各成員部門一起緊密合作互相交流情報，協助跨部門反恐專責組制訂整體反恐策略及措施，令反恐工作在懲教署內高效推展。

海關加強貨物查驗 海關也加強進出口貨物查驗工作，重點打擊涉恐涉暴物品，例如槍械、槍械配件、彈藥、武器、爆炸品、爆炸品原材料及戰略物資等，防範相關危害香港及國家安全物品輸入香港、或經香港輸往內地。政府飛行服務隊則以預防、準備、應變及復原共4個關鍵元素作出反恐，並進行空中巡邏及提供空中支援，以執行空中放射性物質監測、射頻干擾監測等任務。

此外，消防處作為香港陸上危險品監管部門，透過公眾教育、情報收集及交流等反恐，處方繼續與各相關部門互聯互通反恐情報，又採取聯合執法行動，突擊巡查五金及化工原料店等風險較高的危險品儲存地點，同時不定期做反恐演習。

執法部門自2022年推出「反恐舉報熱線」以來，已接獲逾3萬4千條舉報，部分經刑事調查成功拘捕涉案人士，充分展現熱線的成效及市民反恐意識的提升。反恐專責組亦積極推廣「全民反恐，見疑即報」的訊息，透過與酒店、物流運輸、物業管理等不同業界合作，推展針對性的反恐公眾教育及宣傳工作，加強相關業界的反恐意識和應變能力。