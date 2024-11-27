惡煞鐵棒伏擊 男子傷頭

【本報訊】昨日凌晨近2時半，一名姓黎（35歲）男子行經天水圍天瑞路88號俊宏軒對開時，被一名身穿黑衣男子以一支約60厘米長的鐵棒襲擊，惡漢得手後逃之夭夭。事主被猛毆打傷頭部，其後自行報案求助。警員到場調查後，初步將案列作「傷人」，暫未有人被捕。黎男則清醒由救護車送往天水圍醫院治理。