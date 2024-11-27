11月27日(三)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月27日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
惡煞鐵棒伏擊 男子傷頭
【本報訊】昨日凌晨近2時半，一名姓黎（35歲）男子行經天水圍天瑞路88號俊宏軒對開時，被一名身穿黑衣男子以一支約60厘米長的鐵棒襲擊，惡漢得手後逃之夭夭。事主被猛毆打傷頭部，其後自行報案求助。警員到場調查後，初步將案列作「傷人」，暫未有人被捕。黎男則清醒由救護車送往天水圍醫院治理。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20241127-1127_00176_245/惡煞鐵棒伏擊--男子傷頭
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc