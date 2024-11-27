黃大仙搗淫窟 2女被捕

【本報訊】黃大仙區執法部門根據線報及經深入調查後，於前晚約7時突擊搜查環鳳街一單位，搗破一個懷疑賣淫場所，檢獲按摩油、一次性床單及毛巾等證物。警員以涉嫌「管理賣淫場所」拘捕單位內一名38歲本地女子，另一名46歲本地女子亦涉嫌「協助管理賣淫場所」被捕，她們已被扣查。