扮顧客購貴價蟲草 男賊搶值6萬貨逃

【本報訊】沙田瀝源廣場一間參茸海味店，昨晨11時有一名戴口罩男子進店後，聲稱要選購貴價蟲草。女店員不虞有詐從貨架上取下一樽標價為每両11,980元「真品野生蟲草」，以便供男子查看。豈料，當女店員打開玻璃樽蓋時，男子突然一手搶過盛有蟲草的玻璃樽，並隨即奪門而逃。

由於女店員在櫃位內未能及阻止男子，讓其逃之夭夭，無奈報案求助。警員到場經初步調查，相信玻璃樽內裝有約5両蟲草，即損失貨值約6萬元。案件列作「搶劫」，並追緝該名蓄短髮、穿花外套及白內衣、黑長褲、白波鞋的男賊歸案。

女賊搶8旬翁金戒指 另外，昨晨10時許，一名姓曾（85歲）老翁聲稱，他行經葵涌榮芳路15號榮芳街街市對開時，突然有一名年約40歲女子撲出，並把他推到角落，動手搶走其手上所戴的一隻價值約8,000元金戒指。女賊得手後逃去，曾翁遇劫後致電兒子求助，並由對方報案。警員接報到場，在附近兜截女賊惜未有發現，於是把曾翁帶署助查。