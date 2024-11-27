信託公司投資騙局 拘5男涉款逾5.5億

【本報訊】今年5月起，執法部門接獲多名受害人報案，指他們於2020年至2024年期間，透過一間本地信託公司投資離岸基金。但自2024年4月起，他們未能取得該基金派息及取回本金，涉案金額約5.57億元。經深入調查及情報分析後，警員於昨日展開代號「海柱」行動，在全港多區以涉嫌「串謀詐騙」拘捕5名本地男子（31至70歲），他們是涉案信託公司股東及高層管理人員，相信與上述投資騙案有關，案件仍在調查中。