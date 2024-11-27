信託公司投資騙局 拘5男涉款逾5.5億
【本報訊】今年5月起，執法部門接獲多名受害人報案，指他們於2020年至2024年期間，透過一間本地信託公司投資離岸基金。但自2024年4月起，他們未能取得該基金派息及取回本金，涉案金額約5.57億元。經深入調查及情報分析後，警員於昨日展開代號「海柱」行動，在全港多區以涉嫌「串謀詐騙」拘捕5名本地男子（31至70歲），他們是涉案信託公司股東及高層管理人員，相信與上述投資騙案有關，案件仍在調查中。
聲稱年派息回報10.8%
初步調查顯示，該信託公司透過舉辦投資講座或保險經紀合作推銷等渠道，游說受害人通過信託公司投資離岸基金，並承諾基金每年會派息回報達10.8％。但受害人注入的大部分資金並非用作真實投資，而是直接被挪用向該基金的舊有投資者支付本息。調查亦發現有部分資金被直接轉帳至關聯公司用作購買虛擬貨幣及其他用途。
所有被捕人士已獲准保釋候查，須於明年1月下旬報到。行動中，執法部門檢獲涉案公司的營運及會計紀錄、銀行文件、客戶合約、電腦及電子儲存裝置等，另凍結多個銀行及證券戶口存款約1,000萬元。
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