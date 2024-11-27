未能通過燒傷測試 2款無線充電器禁售

物件放裝置之間會過熱 現代人手機不離手，出門遇上無電情況，一般會依靠外置充電器（俗稱「尿袋」）「救急」。不過，海關近日測試多款外置充電器，發現其中兩款並不安全，具有引致市民燒傷的風險。海關其後搜查涉案零售商及批發商，檢獲超過400個同款「尿袋」，並已禁止其繼續出售。海關呼籲市民，立即停止使用涉事外置充電器，以策安全。

調查人員表示，關員早前試購9款外置充電器作安全測試，發現其中兩款在使用無線充電功能時，如有物件放置於充電器與被充電的裝置之間，充電器會出現過熱情況，未能通過燒傷測試，不符合國際相關安全標準，涉嫌違反《消費品安全條例》。

檢逾400個 籲市民停用 關員及後採取行動，搜查兩間涉案零售商及一間批發商，檢獲該兩款合共437個外置充電器，並向有關零售商及批發商發出禁制通知書，禁止繼續出售該兩款懷疑不安全的外置充電器。另外，關員在全港各區巡查，暫時無再發現該兩款外置充電器出售。案件仍在調查中。

海關建議市民，在選購及使用外置充電器時，應注意以下事項：選購由商譽良好的品牌、原廠生產及設有短路保護裝置的外置充電器，包括防止過度充電、過高電流及電池溫度保護裝置，以及配置原廠正貨的充電線。充電時，將外置充電器放置於空氣流通的地方，以避免阻礙電池散熱，增加電池短路着火的風險；正在充電的裝置亦不應該放近衣物等易燃物件。

保持外置充電器及供電裝置清潔，避免長時間充電；當外置充電器完全充電後，應拔走插頭；使用外置充電器及供電裝置時，應將之放在視線範圍內，如有任何事故，可以即時將電源移除。避免為外置充電器充電時，同時利用外置充電器為手機等裝置充電，以免其超出負荷，引致燃燒；進行無線充電時，切勿放置任何物件於充電器及被充電的裝置之間。

海關提醒商戶，必須遵從《消費品安全條例》規定，以保障消費者安全。根據條例，任何人士不得供應、製造或進口消費品，除非該等消費品符合條例的一般安全規定。違例者首次被定罪，最高可被罰款10萬元及監禁一年；其後各次定罪，最高可罰款50萬元及監禁兩年。