4歲女感冒暈倒送院不治

【本報訊】天水圍濕地公園路1號一私人屋苑的男住戶於昨晨6時25分報案，指其4歲的女兒在寓所內暈倒不省人事。救護員接報到場，將女童送往天水圍醫院救治，惜最終證實不治。據悉，女童近日患感冒不適，其死因仍有待確定。