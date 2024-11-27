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4歲女感冒暈倒送院不治

女童送往天水圍醫院，惜最終證實不治。 女童送往天水圍醫院，惜最終證實不治。
女童送往天水圍醫院，惜最終證實不治。
【本報訊】天水圍濕地公園路1號一私人屋苑的男住戶於昨晨6時25分報案，指其4歲的女兒在寓所內暈倒不省人事。救護員接報到場，將女童送往天水圍醫院救治，惜最終證實不治。據悉，女童近日患感冒不適，其死因仍有待確定。
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