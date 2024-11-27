11月27日(三)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
11月27日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
4歲女感冒暈倒送院不治
女童送往天水圍醫院，惜最終證實不治。
【本報訊】天水圍濕地公園路1號一私人屋苑的男住戶於昨晨6時25分報案，指其4歲的女兒在寓所內暈倒不省人事。救護員接報到場，將女童送往天水圍醫院救治，惜最終證實不治。據悉，女童近日患感冒不適，其死因仍有待確定。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20241127-1127_00176_227/4歲女感冒暈倒送院不治
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc