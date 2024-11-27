第3季接85宗愛滋病病毒感染呈報

【本報訊】衞生署衞生防護中心昨公布，今年第3季接獲85宗愛滋病病毒感染呈報個案；愛滋病確診個案第3季新增22宗，中心表示，近年感染新確診個案呈現跌勢，但年滿50歲確診者人數上升，反映年長市民忽略風險，令晚發個案比例增加，建議所有曾發生性行為者，應最少接受一次HIV檢測。

大多涉同性及雙性性接觸 衞生防護中心指，85宗新增個案涉72男13女，年齡介乎18至75歲。有呈報傳染途徑的個案中，65人透過性接觸受感染，包括44人透過同性或雙性性接觸受感染，及21人透過異性性接觸受感染。個案的3個主要呈報來源分別是公立醫院、診所及化驗所、衞生署社會衞生科診所，以及私家醫院、診所及化驗所。至於愛滋病個案累計有2,545宗，新增個案涉及20男兩女，當中18宗個案在發病期間才確診感染愛滋病病毒，而最常見的愛滋病界定疾病仍然是肺囊蟲肺炎。

中心強調，雖然新增個案有所回落，但近年晚發現感染者的比例由2014年的28.5%上升至2023年的47%，晚發現指感染者於確診愛滋病病毒感染時，其CD4淋巴細胞處於非常低的水平，代表感染者未能在感染病毒初期及早發現並開始接受治療，以至免疫系統功能下降。晚發現不僅增加患上機會性感染及癌症的風險，更令死亡率上升。此外由於體內病毒仍然活躍，晚發現感染者會增加愛滋病病毒在社區傳播的風險。為了及早發現感染狀況，建議曾進行性行為人士應最少進行一次愛滋病病毒檢查，及有風險行為人士更應定期進行測試。