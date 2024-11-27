46歲商人元朗暴動2罪罪成 還押待判

【本報訊】2019年7月21日晚至翌日凌晨元朗西鐵站一帶發生襲擊事件，其中一名46歲男商人被指向當日在現場的黑衣人擲地盤燈及木條且手持藤條，其後被控暴動及串謀有意圖傷人罪。案件經審訊後，區院暫委法官陳慧敏昨於西九龍法院（暫代區院）裁定被告兩項控罪均罪成。法官把案件押後至12月23日判刑，期間被告須還押。

被告鄧嘉民（46歲）報稱是商人，被控於2019年7月22日在元朗朗和路及港鐵元朗站一帶，連同其他人參與暴動；以及意圖使他人身體受嚴重傷害，而串謀非法及惡意傷害他們。控方案情指，案發當日，被告身穿白衣，在元朗英龍圍外以地盤燈及木棍擲向黑衣人，並手持藤條，站在白衣人前線。

官：持藤條木棍 反映共謀 法官裁決時指，不接納辯方指，被告是在案發範圍附近檢到藤條的說法，認為他當時手持藤條及木棍，反映共謀的角色，並鼓勵白衣人的襲擊行為，故裁定他兩罪罪成。被告過往曾經有串謀有意圖傷人的案底，被判囚9年。法官要求辯方於下月6日前提交書面求情陳詞。案件編號：DCCC 6/2022