機管局斥46.2億 購珠海機場35%股權

【本報訊】香港機場管理局昨日於珠海簽署合作協議，該局斥資約43億人民幣（約46.2億港元）購入珠海機場35%的股權，除加強本港國際機場與珠海機場合作，亦可提升粵港澳大灣區世界級機場群組以及區內航空業的發展。珠海機場2023年的年旅客處理量超過1,100萬人次，在內地民航機場排名第35位，該機場現正進行擴建工程，包括興建全新的T2航站樓，目標於2025年落成啟用，屆時，珠海機場每年將可以處理超過2,700萬人次旅客。

機管局主席林天福昨感謝中央政府及廣東省政府大力支持，港、珠兩地機場會不斷深化合作，隨着機管局入股珠海機場，兩地機場優勢互補，不僅可以為珠海機場帶來更多的客、貨運流量，亦可便利珠海乃至大灣區西部城市的旅客，讓他們善用香港國際機場的廣闊航空網絡連接全球各地，互利共贏。

冀兩地優勢互補 同時，機管局附屬的珠港機場管理有限公司將對珠海機場的經營管理權延續至2046年。機管局與珠海市政府自2006年開始合作經營及管理珠海機場，機管局協助珠海機場提升營運效率、優化服務質素及管理水平，令珠海機場的客、貨運量不斷增長。