騙徒AI生成裸女合照 敲詐多名議員

葛珮帆

【本報訊】繼網上發現或截獲多名假冒政府官員或知名人士的深偽片段後，多名議員上周收到電郵，點名以「你已嚴重違紀」為題，又附以人工智能（AI）合成技術所構成「與裸女一起」的虛假圖片。立法會資訊科技及廣播事務委員會主席葛珮帆予以強烈譴責，又指有關行為將觸犯「窺淫罪」，呼籲市民勿以身試法。

多名議員在上周六（23日）收到該電郵，內文夾雜繁、簡體字，提及自己是私家偵探，早前受人所託對該議員長期跟蹤和調查，惟認為委託人的想法過於極端，「想置你於死地」，故私下向議員發電郵。

騙徒附上一幅合成截圖，疑用AI把議員的樣貌配到與裸女的床上片段中，電郵末提供可供WhatsApp的電話號碼，提醒議員務必第一時間聯絡協商處理，確保片段不外流。電郵中更表明今次目的很明確，「只想求財，不想惹事」，形容「花錢消災」才保證此事不會影響工作和家庭，如過期才來電，後果自負。

收到電郵的議員鄧家彪直斥「騙徒太懶，照抄嚟呃人」，據他了解，不少人之前已收到內容一模一樣的電郵，執法部門已在跟進中。他又指騙徒手法層出不窮，相信大多涉及跨境騙案。他已網上報案，並將事件通報當局。

議員謝偉銓、楊永杰及張欣宇亦收到同款電郵，謝指「截圖中嘅當然唔係我，而係用AI技術換臉假冒嘅，係近期騙徒慣用嘅敲詐、詐騙手法。」楊相信騙徒以「漁翁撒網」方式發電郵，又指所謂裸女合成圖只是將不同議員的樣貌，配到圖中男士，批評騙徒「太狼」，形容做法愈來愈猖狂。

葛珮帆：將觸犯窺淫罪 針對AI生成圖，葛珮帆指上述做法是未經本人同意，將人臉移花接木到性相關的影像或圖片，是一種稱為「深偽色情」的新形態的性暴力，有關行為將觸犯「窺淫罪」。

她強調立法會在2021年訂立「窺淫罪」，旨在禁止窺淫、偷拍或未經同意發布私密影像等，違者最高判監5年，條例中亦列明，私密影像的定義包括經修改的影像，即移花接木內容亦涵蓋在內，而為了上述目的安裝或操作設備，建造或改裝任何構築物亦屬犯法，最高可判囚5年。