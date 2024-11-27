文藝藍圖擬71措施 弘揚文化谷產業

【本報訊】延遲一年公布的《文藝創意產業發展藍圖》昨日出台，藍圖提出全面檢討資助藝團及表演場地的預訂分配制度，引入以表現和藝術水平掛鈎為標準的制度，推出動藝團創新及精益求精。文化體育及旅遊局指出，現行機制雖無出現大問題，但由於存在已久，是時候檢視成效。

《藍圖》提出6大原則，分4大範疇共71項措施，規劃未來10年文化藝術的發展方向，包括弘揚中華以及發展香港特色文化、建立國際平台促進中外的文藝交流，以及完善產業生態圈等。

具體措施包括重整博物館成為旅遊景點，建立「流行文化館」展示香港流行文化成就，打造香港成為創意及流行文化之都；舉辦更多大型文化藝術活動，鞏固為「國際文化城市之都」；增強市場力量，令文藝創意產業與商界建立互惠互利的關係。政府又會資助業界製作弘揚中華文化的電影，另會研究放寬不同場地限制，提供更多表演及展覽場地，包括將工廈改為小型劇場或黑盒劇場。

不過作為重點之一，藍圖提出全面檢討藝團資助制度，包括主要表演藝團、中小型藝團和粵劇的資助制度，以及表演場地的預訂分配制度。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，藝團的藝術水平、觀眾入場人數及對藝術發展的作用都會被評核，以及建立主要表演藝團的「進出機制」，令具實力的中小藝團有上游的機會。

檢討藝團資助制度 楊指出，現行資助機制並非有問題，只是已長時間運作，現時是合適時候檢討。他又說不排除任何可能性，可能會有更多藝團資助，或有藝團不需資助便「畢業」離開。藝術發展局指新機制下，表現優秀的藝團可獲得資助，反之持續不達標的藝團或會被削減資助。