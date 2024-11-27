本報揭亂棄建築廢物嚴重 申訴署將展調查

【本報訊】當局管理環保斗不力，造成阻街、污染等問題，本報早於本月8日曝光多區均有建築廢物非法棄置的問題。申訴專員公署昨日宣布，將開展調查行動，審研政府就建築廢物的回收服務及打擊非法棄置廢物的工作，望透過調查行動，審視建築廢物回收再用的管理策略是否有改善空間。

申訴專員陳積志表示，建築廢物處置收費計劃已實施接近20年，「好好斗」回收服務也已運作逾3年，但街道上經常發現非法棄置的建築廢物。數據顯示「好好斗」回收服務可能未被充分使用。環保署有責任制訂切實措施，以便市民及業界合法及適當處置建築廢物，提高建築廢物的回收再用和循環再造比率。

陳續指，調查行動將包括環保署管制及遏止非法棄置建築廢物的工作，「好好斗」的具體細節、運作實況、成效監察，以及服務推廣及宣傳工作等，並在有需要時提出適切的改善建議。

環保署歡迎 冀合力改善 環保署歡迎申訴署調查，並指全港非法棄置建築廢物的數量已大減90%，至去年約1,000噸，又說需優先處理的地點由最高峰時的86個，減至最近期的8個。當中以深水埗區的改善最為明顯。環保署期望與公署找出有效和合乎成本效益的改善措施。

《東方日報》於本月8日已獨家報道，指執法部門數據顯示，由2022至今年9月接獲涉及環保斗的投訴數字超過3,200宗，涉及勸喻、警告及移走的宗數已有逾2,200宗，惟當局3年來僅作出9宗檢控及9宗定罪，今年首9個月，更各只有一宗檢控及定罪。以港島西環為例，街道兩旁被人擺放環保斗，東邊街北路更成重災區，不足100米的道路已見至少18個環保斗，另有人在該處堆放建築廢料及飯盒等垃圾，甚至當場遺下尿液令環境惡臭，更「引鼠出動」衍生衞生黑點，惹人生厭。