環保業支援不足 回收商缺合法租用地

【本報訊】土地資源匱乏，碼頭官地「租上租」苦了一眾回收物流小租戶。從事廢紙回收的租戶C公司主要負責向「艇仔」收購紙皮等廢紙，其規模可算是行內第二大，亦與環保署簽訂了合約，每月回收量最少5,000噸。C表示，本港可合法租的土地寥寥可數，而且那些土地偏遠、地方小，根本不足以應付合約要求的回收量，坦言無地用只能「執笠」。

位置空間難應付回收量 他指出，目前青衣地段有碼頭，可以直接將廢紙打包上船運回內地。至於為何未有選擇其他用地，他就表示，公司在青衣用地的設施已投資至少600萬元至700萬元，而廢紙回收用的打包機拆卸後亦難以再用，加上政府推出可合法租用的土地地區太遠，運輸時間最少增加一倍，每日只能運一至兩輪。而且土地亦不足以放置所需設施，難以保持回收量。

港府聲稱推動環保，不過香港環保廢料再造業總會會長劉耀成直言，政府近年極少理會業界聲音，對業界的支援「可以話係無」。官方推出的回收業用地甚少，而短期租約的用地則有不少被用作停車場，令業界人士不少要到新界租用棕地、農地從事相關業務。他認為政府可以考慮調整相關比例，亦希望政府視乎回收量為表現好的公司續地，以免出現行內爭地、無助增加回收量的情況。同時可推出更多小型用地供前線回收場所用，協助業界發展。