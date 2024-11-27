官地租上租懶理 縱容二房東牟暴利

月賺近百萬 本報跟進地署始稱諮詢法律意見 地政總署以短期租約租出的官地屢爆「租上租」糾紛。《東方日報》繼上月底揭發有船廠官地被分租牟利後，再接獲位於青衣南邊、青衣路油庫旁近100萬呎的官地小租戶求助，指上址於2006年以短期租約形式租予一公司，此後有人涉「租上租」3名小租戶最早於2007年承租上址，近年因爆租務糾紛，才知道「放租人」以官地牟利、每月賺取近百萬元租金及管理費。有小租戶向地政總署投訴，更翻查到早在8年前已有人投訴上址「租上租」，惟地政總署卻一直聲稱「查無此證」，今年8月該署承認再接獲投訴，已要求承租人作出解釋，待本報向其跟進，地政總署才指「諮詢法律意見」。有議員炮轟地政總署「有投訴先處理」，甚至證據擺在眼前也不主動調查，導致有人可利用官地「䟴䟴腳」賺錢。

本報接獲小租戶的投訴指，涉事地段於2006年由政府以短期租約形式租予一公司，月租147萬元。小租戶均向有關公司租用，3人合計每年的租金及管理費接近240萬元，較政府租出官地的總金額更多近100萬元。

有租戶被加租170% 據小租戶指，租戶A自2007年「入場」，租用上址做五金回收業；從事貨櫃物流業的租戶B和廢紙回收業的租戶C於2022年及2017年入場，分別租用18萬呎及27.5萬呎，這時A租用的土地則減至23萬呎。其餘土地還被租給其他分租戶。自2021年起，「租上租」者開始大幅加租，有租戶被加租170%，與對方討論，結果遭人阻撓運作及車輛出入，直至前者無法營運後退租，場地再被出租。

管理費等字眼避責 3位小租戶表示，承租土地時，對方以「管理費」、「場地使用權」等字眼收錢，明顯規避地政總署不允許分租的問題及法律責任。有租戶展示他們使用土地的文件，相關文件已被打釐印，惟當小租戶帶同文件向當區地政處求助時，地政處卻未予回覆。本報記者曾自稱「租戶」，向社交平台查詢，亦知悉上址有地可出租。

地政總署接受查詢指，政府於2013年就葵青區港口後勤用地短期招標作全面檢討，同年7月同意由承租人按季續租。就「租上租」指控，地政總署亦承認，早於2017年7月及今年6月亦兩度接獲相關投訴，當時調查未發現有違規。今年8月該署再接獲投訴，人員巡查時發現場內有其他公司標示，僅要求承租人解釋。事隔十多天後，地政總署第二度回覆查詢，已改口稱：「已就事件諮詢法律意見，正作進一步調查，不排除『考慮』終止租約。」

官地接連爆出「租上租」糾紛，議員陳家珮直斥地政總署調查被動，有投訴才「派員行兩個圈、影幾張相就close file（結案）」，導致官地被有心人轉租牟利。她表示，署方若要追查，透過查稅等方法很容易就能查到租地者身份，惟做法甚為消極，甚至曾有官地「二房東」為追租告上法庭，法官指出官地不可分租而不受理後，署方仍不作跟進。促政府須重新審視短期租約的續租時間、加強對續租人的審查，主動調查，免在財赤下租金被人「落格」、小租戶捱貴租問題繼續出現。政治組