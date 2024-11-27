升1.7倍 多規範失投入感 工作倦怠比率增

疫後情況進逼 促支援前線身心紓壓力 員工的工作積極性與企業表現息息相關，香港大學經管學院行為與決策科學研究所，與香港優質顧客服務協會，訪問了1,000名公私營服務業員工，發現43.6%表示經常感到工作倦怠，原因包括阻礙性壓力源，如硬性的約束與限制、分工模糊、顧客與公司間的需求衝突等，研究團隊認為，疫情後服務業員工出現工作倦怠的比率較疫情前增加了1.7倍，促企業設立創新措施能夠支援員工的心理健康，包括顯著減輕壓力和改善其身心健康，從而提升顧客體驗並增強公司競爭力等，以緩解員工壓力。

該項研究指，有43.6%表示經常感到工作倦怠。私營機構的員工，特別是在零售和銀行等面向消費者的行業，面臨的壓力更大。非經理級員工的工作滿意度和投入感較低，但針對性的支援措施能顯著改善他們的身心健康和工作表現。

研究亦發現，若企業持續實施預防性和組織性的支援措施 ，例如舉辦工作倦怠和心理健康研討會、靈活的人力資源政策，他們員工的壓力和工作倦怠水平也相對較低，工作滿意度和對公司的投入感亦較高。

部分現有支援措施呈反效果 不過，一些現有的支援措施，例如為員工設定目標和培養員工同時處理多項工作的能力，則未能達到預期效果，甚至產生反效果，反映企業有必要重新評估其支援措施的成效。

港大經管學院與香港優質顧客服務協會呼籲企業，特別是服務業，根據研究建議設立創新的支援措施，以緩解員工壓力並促進其身心健康。具體措施包括企業可以組織員工參加社會責任活動，例如義工服務，來增強他們對公司的歸屬感和認同感。在提供增進身心健康和提升敬業文化的活動時，應根據員工的需求和喜好進行靈活安排，選擇在工作日和非工作日舉辦不同的活動。例如，員工可以在工作時間內參與團隊建設活動，或在工作時間外參加興趣課程或義工服務。