醫健：健康在您手：認知復康治療對認知障礙症患者的幫助

認知障礙症患者會受腦功能衰退影響，普遍有善忘徵狀，常出現迷路和遺失物件等情況，為他們的日常生活帶來不便。特別是長者患者，神經系統傳遞訊息的速度會隨年紀增長減慢，可能出現訊息混亂或流失，未能對外界的刺激作出適當的反應。

為改善認知障礙帶來的狀況，一般會針對「前瞻性記憶」及「情節記憶」進行認知復康治療，前者是用作記住將來需執行的任務，後者則是幫助回憶過去的經歷。

認知復康治療減善忘 治療內容包括於6至8星期內學習自我管理情緒、建立新習慣及生活規律、使用日曆、記事簿記錄生活細節等，減少出現善忘的情況。愛爾蘭有研究顯示，接受治療的認知障礙症患者在使用日記記錄每天生活後，有助他們記住計劃並付諸實行，其中68%的患者在完成治療3個月後仍能保持效果。

照顧者參與不可少 另外，在認知復康治療路上，照顧者的角色十分重要。照顧者如能給予患者支持和陪伴，除可提高對此症的認識及包容外，更有助鼓勵患者持續治療，幫助他們改善病情。

雖然認知障礙症暫未有根治方法，更會使記憶力逐漸下降，令病人難以照顧自己，因此預防才是上策。香港中文大學醫學院發現，進行書法等認知活動，有助協調大腦神經網絡，為大腦提供刺激，預防認知障礙症。為減低患上此症的風險，除了要保持健康生活模式，亦可參加「慢性疾病共同治理先導計劃」，及早管理及控制慢性疾病，以減低患上此症的風險，市民可到地區康健中心了解及參加計劃。

深水埗地區康健中心註冊職業治療師譚淳

聖雅各福群會 深水埗地區康健中心