保障同性伴侶權利 學者促當局說明細節

【本報訊】同性配偶申請公營房屋一案，港府終極敗訴。政府及香港房屋委員會昨日均就案件回應表示，尊重終審法院的裁決，將會仔細研究判詞，並徵詢律政司的意見，以決定適當的跟進行動。有學者認為，案件的判決表明，港府一直未能向法庭提供令人信服的論據，證明對同性伴侶在不同生活領域的差別待遇是合理的，並促請政府就保障同性伴侶權利的全面框架提供更多細節。

目前仍未知日後房委會的政策會因應裁決如何作改變，不過，房委會昨日回應案件時表示，尊重終審法院的判決，並會認真研究法庭的判決，按情況徵詢法律意見，以作出跟進行動。

香港中文大學性別研究課程副教授孫耀東則表示，在不同的案件中，法院並未接受政府提出排除同性伴侶的權利可以「捍衞婚姻制度」的論點，也沒有認同當同性伴侶被排除在外，異性伴侶會被婚姻制度所吸引的論點。

同性伴侶支持率上升 他又引述調查指出，香港市民對同性伴侶以家庭為單位申請公屋權利的支持率，由2016年的39%，上升至2019年的52%；而去年有另一項研究亦發現，有63%的人同意同性伴侶應有權繼承彼此的財產。孫耀東認為，是次的法庭案件可以被理解為過去十年來一系列有關香港同性伴侶權利案件的一部分，涉及的領域包括移民權、伴侶福利權和共同報稅權等。