荃灣旺角冚賭 34人就逮

【本報訊】執法部門於荃灣及旺角分別搗破非法竹館及百家樂賭場，一共拘捕34人。荃灣區警員於本周一（25日）下午在區內展開「雷霆2024」行動，以打擊有組織犯罪活動、三合會及其收入來源，期間突擊搜查兆和街一唐樓單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，檢獲兩張電動麻雀枱、4副麻雀賭具及1,480元賭款。

此外，警員根據深入調查和情報分析，鎖定旺角上海街一單位及塘尾道一單位，同日展開代號「蓄勢」行動，成功搗破兩個非法百家樂賭場，共檢獲4張百家樂枱、面值約190萬元籌碼、兩萬元現金及一批賭具等證物。行動中，警員拘捕兩個賭場內共24人，包括一名涉嫌「經營賭博場所」的48歲本地男子、涉嫌「協助經營賭博場所」的一名63歲內地男子及兩名分別49及54歲的本地女子；以及5男15女賭客涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人已被扣留調查。