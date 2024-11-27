多區打擊毒禍 拘3男女檢值240萬貨
【本報訊】多區打擊販毒案件，拘3人檢近240萬元貨。執法部門根據調查，於本周一（25日）在何文田艷馬道展開打擊毒品行動，搗破一個毒品製作及分銷工場，在場內檢獲超過3.6公斤懷疑毒品，包括「冰」毒、氯胺酮、可卡因、海洛英及近300支含「依托咪酯」成分的太空油，檢獲的毒品市值接近200萬元。警員更發現不法分子將依托咪酯注入香料以製作「太空油彈」，惟其製作過程粗糙、注入劑量不一，大幅增加使用者過量吸食的風險。行動中一名姓張（30歲）本地女子被捕，她已被落案起訴「販運危險藥物」及「非法銷售第一部毒藥」，案件將於今日在九龍城裁判法院提堂。
何文田搗製毒分銷工場
此外，深水埗區警員於同日根據情報及深入調查，在青山道一座工廠大廈截查一名可疑男子，並在其身上檢獲約36克懷疑霹靂可卡因及21克懷疑氯胺酮。警員其後在該名男子租用的工廈房間內，搜出約600克懷疑氯胺酮。經初步調查，該名20歲本地男子涉嫌「販運危險藥物」被捕。行動中檢獲的毒品總市值超過33萬元。
同日傍晚，將軍澳區警員亦在康城日出大道一帶展開反毒品行動，期間截查一名37歲本地男子，在其駕駛的輕型貨車上搜出約132克懷疑大麻花，以及10支共重約207克懷疑大麻精油，市值共約4.5萬元，該名男子涉嫌「販運危險藥物」被捕。
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