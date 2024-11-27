電話舖掩飾放數 巧立名目年利率900厘 專吸外傭血 兩貴利王集團46人落網

【本報訊】執法部門留意到，有不法分子專門向外籍家傭借出高利貸，年利率更高達900厘，並以滋擾電話及恐嚇訊息等不法手段向借貸人及其僱主收數。警員經深入調查後，本周日（24日）及周一採取代號「黑流」和「藍鏡」行動，以涉嫌「無牌放債」、「以過高利率放債」、「違反放債人條款」、「管有非法獲得的他人旅行證件」及「洗黑錢」拘捕17男29女（20至76歲），當中包括公司董事、放債人牌照的持牌人、店舖職員、傀儡戶口持有人及滋擾電話號碼登記人等。行動中，警員起出大量借貸文件、一些僱傭合約的副本及正本、超過100萬元現金、被犯罪集團扣起的護照及大量電子器材，並凍結不同戶口約200萬元的犯罪得益。

逼交出護照 簽不合理條款 調查人員講解「黑流」行動，指有不法集團利用電話舖為煙幕，以「掛羊頭，賣狗肉」的形式向外傭放債，涉及兩間連鎖電話舖及一間持牌放債人公司。其中一間電話舖與放債人公司屬同一個舖位，並由同一名董事擁有。犯罪集團會在不同社交平台宣傳，標榜能夠提供小額貸款，只要10數分鐘便能夠批出「應急錢」，吸引外傭上門借貸。辦理借貸的過程中，成員會要求借貸人交出護照、僱傭合約及填寫僱主個人資料，並會強加不合理的借貸條款，包括各種手續費、預繳還款及隱藏費用，甚至強迫他們購買不需要的電子產品，才能獲得貸款。

至少6500受害人 仍在點算 有借貸人向警員透露，他獲批的貸款本金為3,500元，當中被強迫消費1,300元的手機，再扣除手續費和預繳還款，只剩下1,022元。而在後續4個月，事主需要償還共2,942元，換算貸款年利率是102厘，如果只計算事主能夠到手的現金，其年利率甚至高達900厘，遠超法例所容許的48厘。

另一間電話舖並無放債人牌照，為了掩飾其罪行，犯罪分子選擇以具誤導性的單據，將貸款包裝成禮盒。單據上顯示，借貸人只是以分期付款的方式購買禮盒，而禮盒包括舊款手機、護膚品等被強迫購入的廉價產品，以及只能在相應店舖使用的現金券。不過，集團會扣起大部分的現金券作為實際利息及收費，並且會巧立名目，例如還款人每日遲了還款，需要支付50元手續費等。

調查顯示，該兩個集團以上述方式營運了一段時間，警員突擊搜查他們的8間店舖和寫字樓，拘捕了33人。根據搜獲的單據估計，第一間店舖在過往6個月涉及約1,500名借款人，批出約900萬元貸款；第二間店舖涉及5,000名借款人，以及約3,000萬元貸款。由於相關單據及文件數量太多，相信實際借貸人及貸款數量不止此數。

另外，執法部門藉由「藍鏡」行動，打擊多個活躍於中區的非法放債集團，包括4個非法貸款網站及一個本地放債集團，合共拘捕7男6女（28至68歲），包括集團主腦和骨幹成員，並檢獲4萬元現金，以及凍結涉案戶口內約23萬元，另於被捕人士的住處搜獲多本屬於第三者的護照和僱傭合約正本等。

人員指今年7月起接獲多宗類似報案，隨之發現受害人一般是透過社交媒體或經朋友介紹，得悉一些借款熱線電話。當受害人致電後，對方會要求他們登上可疑網站，下載一些未經驗證的應用程式，受害人透過程式上載他們的僱傭合約及護照照片，之後便以戶口轉帳形式收取貸款，而受害人還款時，亦被要求匯款至指定戶口。

根據調查，有關放貸網站或涉案人士並無持牌，受害人成功申請貸款後，隨即被扣起一半金額作為行政費，而且其貸款年利率亦超過法定上限，部分情況甚至達到百分之3,000。另外，涉案集團已運作約一年時間，涉及至少140名受害者，貸款額超過70萬元。上述提及的放貸網站，其中兩個已被網絡供應商移除；另外兩個涉及海外網絡供應商，相信該等網站的涉案戶口，處理過的懷疑非法貸款金額超過8,200萬元。