黑工疑昏迷失救 被棄屍深水埗街頭 3男女被捕

【本報訊】昨日下午約1時半，執法部門接報指深水埗長沙灣道126號對開，有一名男子倒臥行人路昏迷不醒。救援人員接報趕至，將男子急送廣華醫院搶救，惜證實不治。警員到場調查，懷疑男子被人以客貨車載至上址拋棄，於是展開調查，其後於汝州街301號一麻雀館外，截獲一輛涉案客貨車及兩名男女。經進一步調查後，以涉嫌「非法處理屍體」拘捕該對男女，稍後另一名涉案男子也落網，死者的死因有待進一步調查。

疑從事裝修 一被捕者為僱主 消息稱，死亡男子中國籍，年約40至50歲，初步懷疑是一名裝修黑工。昨日較早時事主在新界開工做裝修，並與姓羅（67歲）老闆、羅的姓侯（60歲）女朋友及另外一名黑工一齊工作。期間事主突感不適，有人打算開車接載他返回深水埗的住址，惟發現事主疑似已喪生，情急下於長沙灣道放下事主後離去，有市民發現後報案。

警員到場調查後截獲有關客貨車，且向車內兩名男女查問。事主送院後於下午2時10分證實已經死亡，羅、侯及另一名姓蘇（53歲）男子涉案被捕。案件仍在調查中，暫時未知事主從何處被搬到上址棄置。