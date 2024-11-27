入境處全港掃黑工 拘10人揭秘撈外傭

偽造永居身份證副本 做搬運洗碗 入境事務處昨日執行「劍魚」反非法勞工行動，搜查火鍋店、酒樓、零售商店等15個目標地點，拘捕外傭、內地女子及僱主等共10人，並檢獲偽造香港永久性居民身份證影印本、出糧紀錄、合約等證物。另外，入境處連同執法部門於本周一（25日），分別在東九龍、九龍城及紅磡掃蕩黑工，包括來自內地、印度、菲律賓和泰國等共24名男女黑工被捕，他們將交由入境處跟進。

包括2雙程女5僱主 日薪高達$700 高級入境事務主任（外傭專責調查）傅哲浩表示，昨日的行動搜查了15個目標地點，包括火鍋店、酒樓、中介公司、零售商店、雜貨舖和工廠大廈，被捕黑工在上述地點從事洗碗、處理食材、樓面、文書或搬運工作。10名的被捕人士，包括5名（39至59歲）女黑工，當中兩人為外籍家庭傭工，一人屬於逾期逗留，她以前亦為家庭傭工，以及兩名持「雙程證」逾期居留的內地女子。另外5人（39至62歲）則為4男一女，他們俱為香港居民，分別是涉案公司負責人、或涉案外傭合約僱主。

人員檢獲圍裙、水靴、手套、出糧紀錄、合約、以及一張偽造香港永久性居民身份證影印本等證物，該張影印本相信是被捕外傭黑工以其非永久性居民身份證作藍本製作，證上有其照片及個人資料，身份證的英文字頭以W為開頭，相信該黑工以該張身份證副本獲取非法工作。根據調查所得，被捕黑工經朋友介紹從事該些非法工作，日薪400至700元不等，由於調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。

逾期居留非法受僱九龍拘24男女 此外，本周一入境處連同執法部門在九龍執行「冠軍」及「權能者」行動，突擊搜查多個罪案黑點，以打擊非法入境者及非法勞工。在東九龍以涉嫌「未攜帶身份證明文件」、「未得授權在香港接受僱傭工作」、「違反逗留條件」、「涉及不道德活動」、「逾期居留」、「逾期居留人士接受僱傭工作及開辦業務」及「通緝人士」等拘捕16人（25至67歲），包括4男7女內地人、一名印度漢、3名印尼籍及一名菲律賓籍女子。另於九龍城和紅磡，則以涉嫌「違反逗留條件」拘捕一男一女內地人、及兩男4女泰國人（31至57歲），他們稍後交由入境處跟進。