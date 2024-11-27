避檢疫帶旺偷運 曾揭私梟拋15寵物葬怒海

【本報訊】寵物檢疫期太長，導致近年走私動物愈見猖獗。今年3月兩地海關合作展開行動，根據情報及調查後，發現有不法分子在沙頭角中英街非法走私動物到香港，關員截獲6貓一狗及拘捕兩名涉案男女。於疫情期間更被揭發有人疑透過水路將寵物走私返內地，與避疫主人團聚，惟最終15隻寵物無辜枉死大海。

非法進口動物 中英街拘兩人 今年3月24日傍晚，關員截查一名持手提袋及踩單車、經中英街檢查站入境香港的男子，於手提袋內發現3貓一狗，由於他沒有任何進口動物許可證，遂以涉嫌「非法進口動物」罪拘捕該名男子。關員於兩日後，即3月26日晚上再截查一名持手提袋及踩單車、經中英街檢查站入境香港的女子，同樣於手提袋內檢獲3隻貓，她因沒有進口動物許可證，亦涉嫌「非法進口動物」罪被捕。據了解，兩名疑犯為本地人，持有禁區紙，可以出入中英街。

於疫情期間，有主人疑回內地避疫但是想與寵物團聚，海關揭發有人疑透過水路將寵物走私運往內地，與避疫主人團聚，更在赤柱及南丫島海岸位置，發現裝載有多隻貓狗的3個寵物膠籠，籠內共15隻貓狗均死亡。多名寵物主人為內地的國外留學生，他們於外國飼養貓狗，惟因疫情關係，先行返內地避疫，再透過不同的中介，安排愛寵先經香港再運返內地。不過，懷疑所託非人，寵物被送上私梟船，私梟在逃避海上執法時，疑為減輕船體重量逃避追截，將寵物拋落大海喪命，釀成慘劇。