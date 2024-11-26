自成一家：中國為何站穩拉丁美洲

國家主席習近平日前出訪南美洲，先後參加亞太經合組織和G20峰會，期間除了與主辦國秘魯、巴西領導人舉行會談，也和智利、墨西哥、阿根廷等拉美國家元首會晤。從會後公布的訊息來看，北京已成功在被稱為美國後花園的拉丁美洲站穩腳步，影響力逐漸逼近美國。

當下世界上實力超強的國家只有美國和中國。近年兩國博弈激烈，中國在歐洲相對弱勢，但在非洲明顯佔據優勢。此外，北京和中東、俄羅斯關係密切，加上東南亞已成為中國第一大貿易夥伴，中國在與美國的競爭中並非一面倒處於劣勢。

拉丁美洲資源豐富，有鋰礦、鐵礦、銅礦等中國迫切需要的資源。北京若能深化與拉美國家關係，意味中國的原材料供應可得到穩定保障。所以近年中國在拉美大力投資基礎設施和採礦項目。目前北京已成為許多拉美國家的主要貿易夥伴之一。

隨着中企有份投資的秘魯錢凱港開通，這個被喻為南美第一大港的港口將有望成為南美洲和亞洲之間的主要貿易樞紐。從長遠來看，錢凱港可以說是北京外交之中非常重要的一步棋，有助中國打開南美這個龐大的市場。

美國一直視拉丁美洲為後花園，卻未能處理好和拉美國家關係。拉美各國也不完全鐵板一塊地聽從美國，這和美國政府態度有很大關係。拉美國家普遍希望與美國保持友好關係，但華盛頓往往將它們視為次級優先事項，而且沒有持續的政策。例如特朗普在第一個總統任期內，把拉美地區視為一個不受歡迎移民的來源地，拜登上台後稍微重視拉丁美洲。特朗普重返白宮後一旦提高關稅，又有可能影響到拉美。面對政策飄忽的美國，理性的拉丁國家都會選擇站在中國一邊。