橫眉冷看：民主國家紛紛爆危機

以下一則新聞乍看之下，我還道是假消息，求證後才知道，原來是真的。話說菲律賓副總統薩拉深夜召開網上記者會，說已跟一名殺手達成協議，一旦自己遇害，對方會替她報復，要擊殺的人依次為總統小馬可斯、第一夫人阿拉內塔和眾議院議長羅穆亞德斯。菲律賓不是依照西方制度，建立起民主社會嗎？按理一切問題，可以按法律規章與選舉機制處理，緣何國家會開倒車，回復到「黑吃黑」的年代？

民主制度失靈的例子，在全球各地漸次出現，菲律賓如是，號稱世界民主燈塔的美國亦如是。據《紐約郵報》報道，美國共和黨的特朗普當選總統後，明尼蘇達州有一名男子，先後槍殺了妻子、兩個孩子和前女友，再自行結束生命。原因不為別的，兇手就是不希望家人和舊情人，要活在特朗普的管治下承受痛楚。

也有些美國人選擇較文明的逃避方式，他們拖男帶女參加旅行團，但旅程不是半個月，不是一個月，也不是一年，而是要一去4年，表面上是環遊世界，實際上是變相自我放逐，要等到特朗普4年任期屆滿後，才會打道回國。更有部分極端的美國人，正鼓動自己所屬的州脫離美國獨立。

特朗普帶領共和黨在今次選舉中大獲全勝，新管治班子理應是眾望所歸才對，但現實則不然，很多美國人不服選舉結果，有人甚至要以死抗爭。

烏克蘭不也是民主國家嗎？但總統澤連斯基藉詞國家正面臨戰爭，故拒絕舉行新一屆的全民選舉，你想投票卻是沒門。怪不得澤連斯基希望戰事延長再延長，最好這場仗能夠再打一萬年，而他老哥又夠長命的話，就可以名副其實，做個萬歲萬萬歲的烏克蘭皇帝了。