非法串流直播球賽 餐廳店東職員落網

不少足球迷喜歡在食肆一邊享用美食，一邊觀賞直播球賽，但海關早前收到舉報，指東涌有餐廳在未獲授權下，擅自向食客播放直播賽事。經調查後，關員趁前日有海外球賽「開波」，掩至涉事餐廳進行搜查，並證實現場正進行違法直播，當場拘捕兩名男子，包括餐廳負責人，同時檢獲非法串流裝置等證物。今次亦是海關首宗引用《版權（修訂）條例》打擊直播賽事侵權罪行的案件。

海關早前接獲版權擁有人舉報，指有餐廳在未獲得版權擁有人的授權下，於業務過程中向公眾傳播受版權條例保護的足球賽事。關員經深入調查及在版權擁有人的協助下，前日在直播海外足球賽事期間，突擊搜查一間位於東涌的餐廳，檢獲一批非法串流裝置、影音器材及網絡裝置等，估計市值約1.8萬元。行動中，海關拘捕一名27歲男負責人及一名57歲男職員。案件仍在調查中，不排除稍後有更多人被捕。

據了解，涉事餐廳位於商場地舖，設有約80至100個座位，餐廳內有酒精飲品提供，並會營業至深夜時分。海關在上址搜查期間，發現該處有多於一部電視機播放海外足球賽事，方便坐在不同位置的客人邊飲酒邊觀賽。

引用《版權條例》行動 調查人員表示，今次海關是引用於去年5月生效的《版權（修訂）條例》中提及的「傳播權利」而採取行動，亦是首次引用條例打擊食肆經營者向公眾非法傳播足球賽事的案件。海關提醒商戶，切勿參與未獲授權向公眾傳播版權作品的活動。市民亦應尊重知識產權，避免透過任何非法串流形式收看侵權作品。非法串流程式或連結，可能附有電腦病毒或惡意程式，為用家帶來潛在風險。