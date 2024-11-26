男子入稟指煽動仇恨 告屈穎妍港人講地Google

屈穎妍

【本報訊】自稱是精神科病人的男子於上周五（22日）入稟區院，民事控告屈穎妍、「港人講地」及Google （Hong Kong） Limited發布煽動他人對精神病人仇恨的影片，認為違反《殘疾歧視條例》。入稟狀指屈穎妍於2024年9月在YouTube上發布名為「是誰標籤了精神病人？」的影片，原告認為影片內容涉及仇恨精神病人，「港人講地」則轉發屈的影片及文章。原告隨後曾向Google發信要求將影片下架，惟要求未被接納。原告因此入稟區院要求法庭頒令眾被告須賠償50萬元、下架影片，並要公開道歉。

促下架影片道歉 索償50萬 原告是Tung Lai Lam（譯音董禮霖），被告依次為屈穎妍、圈傳媒有限公司（「港人講地」母公司）及Google（Hong Kong）Limited。原告於自行撰寫的入稟狀自稱是精神科病人，且聲稱在本案中代表香港30萬名精神病患者。入稟狀指，2024年9月18日，一名患思覺失調男子疑病發、持刀襲擊家人，在警員到場後再持刀衝向對方，有警員其後開槍射殺該男子。原告指屈穎妍於同月24日，在YouTube發布名為「是誰標籤了精神病人？」的影片，談及上述事件並引用了42年前「安安幼稚園斬人案」的場景。原告認為影片煽動市民對精神病人的仇恨。

原告又指，「港人講地」其後轉發了屈穎妍的影片及文章，認為對方是在完全知情下助屈煽動對精神病人的仇恨。原告其後曾去信YouTube及Google投訴，要求把影片下架，但未被接納。原告亦曾向平機會投訴但未獲回覆。原告認為眾被告違反了《殘疾歧視條例》，故入稟法院要求對方賠償合共50萬元的情感傷害及懲罰性損害賠償，同時要求屈穎妍把影片下架、各被告人公開道歉及澄清精神病人絕非暴力。案件編號：DCEO 8/2024