戶主洗澡暈倒 熱水爐9年前購自內地

【本報訊】衞生署衞生防護中心近日表示，一名56歲男子上周六（23日）在家洗澡後被發現不省人事，其44歲妻子及13歲兒子亦吸入一氧化碳，3人其後被送院救治。機電署調查發現，涉事氣體熱水爐屬於無煙道式熱水爐，不可在浴室內使用，而有關型號亦未獲機電署批准，並沒有「GU」標誌。署方初步懷疑，由於熱水爐沒有排氣煙道，燃燒所產生的廢氣在浴室內排放，再加上通風不足，燃燒時氧氣不足令一氧化碳積聚，導致3人一氧化碳中毒。機電署人員已檢走涉事熱水爐，並會調查是否涉及有人違反《氣體安全條例》。

無排氣煙道 自行安裝 據悉，事發於大窩口邨富華樓一單位，姓廖男戶主因患嚴重風濕未能工作，一家三口依靠萬多元綜援維生。為節省日常開支，廖男在大約9年前託朋友從深圳購買石油氣熱水爐回港，並且自行安裝，他們一家人多年來使用該爐具洗澡，一直相安無事。

事發當日凌晨約3時，廖男因感到身體發癢，於是起床淋浴，期間並無打開露台窗及廚房抽氣扇，他步出浴室後感到頭暈，於是坐下休息，未幾便失去知覺，幸好家人及時發現。廖男及妻子經治理後已無大礙，其兒子則預計於昨日出院。

廖表示「醒番先聽到醫生話中咗毒！」，其住所間隔從未改動過，當中浴室為密室，並無裝抽氣扇，平時沖涼亦會感侷促，只能靠廚房抽氣扇助通風。廖估計今次是因為沒有關好氣喉，導致氣體洩漏。一家三口經歷中毒意外後，他已決定轉用煤氣熱水爐以策安全，並已聯絡煤氣公司盡快安排。