2028年勞動人口缺18萬 當局：加強AI應用

【本報訊】勞工及福利局早前公布新一輪人力推算，以2023年為基準年，評估2028年的人力情況。本港經濟在推算期內預計每年增長3.2%，帶動主要產業的人力需求持續高企。在人口快速高齡化下，2028年本地勞動人口預計微升至約356萬人，但人力供應不敷填補空缺，人力缺口將擴大至18萬人，較2023年多欠13萬人。勞福局希望能透過提升本地生產力、吸引潛在勞動力以及AI應用，來填補短缺，當局會考慮在確保本地工人優先就業情況下輸入外勞。

稱引入小量外勞保障本地工 勞工及福利局局長孫玉菡昨在立法會一個委員會上指《施政報告》提及，當局在現有兩個輸入人才計劃下，新開「技術專業」類別，初步計劃未來3年輸入一萬人。他表示，在缺少6萬人的情況下，訂立輸入一萬人的目標，是希望讓本地工人安心。

有議員問及當局有沒有推算人工智能及科技發展對人力的影響。孫玉菡回應稱，當局已跟有關行業溝通，將科技元素放入推算之內。他又指在較低技術勞工方面，會受自動化技術影響較大，例如是收銀方面，由機器代替部分人手。至於人工智能方面，主要是影響中高技術人才，如果在未來不認識人工智能，工作機會將會減少。