黎智英：報道中國負面新聞 與《蘋果》取態一致

稱英文版圖打破壟斷 冀美國讀者發聲 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件昨續審。黎智英自辯時承認，《蘋果日報》英文版主要報道中國負面新聞，目的之一包括打破《南華早報》壟斷，又否認曾向張劍虹談及制裁，直指對方「作古仔」。審訊今暫停一天，明天繼續。

黎智英昨日繼續接受辯方大律師關文渭主問。黎指，《蘋果》英文版版位有限，故需要選取報道的新聞種類。由於《南華早報》會報道中國正面的新聞，《蘋果》英文版想給予讀者其他選擇，並打破《南早》壟斷，故主要報道的都是有關中國的負面新聞。這亦跟《蘋果》價值取態一致，即站在「黃營」一方，對政府採取批判態度。黎認為，平衡報道不等於可信，可信的意思是報道真相。

認着助手游說彭斯訂閱惟失敗 黎智英坦言，希望美國讀者能成為美國政治及《蘋果》的槓桿，意思是讀者發聲，令外國政要聆聽，又承認曾着Mark Simon嘗試找美國前副總統彭斯訂閱《蘋果》英文版，惟最終不成功。

本案從犯證人、壹傳媒前行政總裁張劍虹在審訊期間指，黎智英說過覺得國安法較預計嚴重，期望美國對中國採取包括制裁在內的敵對行動；又指黎訂下揀選文章的原則和框架，即要有關抗爭、逆權及制裁。

稱沒提制裁 指張劍虹作古仔 黎智英昨在庭上否認曾說過這些話，並指自己平日很少、甚至無用過「敵對行動」這字眼。黎強調一直以來的用詞都是負面新聞，沒講過制裁，直指張劍虹「作古仔」，虛構證供。

黎智英同意，2020年5月，他開了一個Twitter（現稱X）帳戶，目的是讓其他人知道，香港到底發生了甚麼事，否認想增加他或《蘋果》的影響力。同月21日帳戶發了第一則貼文，說中國透過國安法壓制香港自由。黎智英稱，其帳戶由利世民（Simon Lee）打理，包括選擇追蹤甚麼人及轉發甚麼貼文。黎自言不懂使用追蹤及轉發功能。一般來說，他會寫貼文，再由利世民加上主題標籤。就着「飯盒會」上的事，黎智英強調在會中自己沒有談到編採政策。法官指，法庭將會裁斷這是否事實，以及在通訊軟件「Slack」上的會議紀錄是否完整。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英稱沒有向張劍虹（圖）談及制裁，指他作古仔。 黎智英承認曾嘗試找美國前副總統彭斯（圖）訂閱《蘋果》英文版。 黎智英自辯重點