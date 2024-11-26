智慧信箱 短訊通知收信

【本報訊】香港住宅樓宇愈建愈高，地下大堂的空間大多被信箱佔據，十分浪費。市區重建局與香港專業教育學院（IVE）合辦設計比賽中，有大學生設計出「無障礙智慧信箱」，在29組參賽隊伍中脫穎而出，獲得金獎及「最佳智能設計獎」。信箱的外形如銀行櫃員機一樣，由智能郵箱系統統一存取及處理信件，大大縮減傳統信箱所佔用空間之餘，又能提醒住戶領取信件。他們又說智能信箱成本不高，有望在社區廣泛應用。

奪設計賽金獎 得獎的「無障礙智慧信箱」採用的櫃員機式設計，但只有櫃員機約一半大小，可因應需要安裝在不同高度。設計是在大廈的郵件系統加入智能元素，統一由郵箱系統存取信件。當郵差將信件送到智慧信箱，系統會攝錄信箱封面資料，並以OCR光學字元辨識文字，及後利用 ChatGPT 等AI技術分析及收信人姓名、地址資料等。系統確認資料後會實時向住戶發送訊息，提醒到信箱取信。收信人只要使用住戶證「拍卡」，便可領取信件。

香港專業教育學院電腦及電子工程高級文憑學生莫竣林表示，收到實時手機通知後，收信人可登入手機程式，即時查看信件的相片。

香港專業教育學院沙田院校工程系署理高級講師謝文沾表示，設計的核心技術主要是邊緣運算處理器和Meta AI的開源人工智能大語言模型，未來應用時毋須升級運算處理器級別，只需提升信箱的容量和內部的運送零件設計，不會大增運作成本；只要獲得大廈的物業管理公司和住戶授權，便可嘗試在社區中應用。