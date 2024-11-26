醫健：成視在人：眼科醫生到處飛 助病人重拾光明

奧比斯的眼科飛機醫院會飛往世界各地，尤其是發展中國家，協助貧困的眼疾人士重拾光明。來自美國的眼科醫生Hunter Cherwek，形容自己將生活奉獻了給奧比斯。為了工作時常到處飛，這些時間佔他兩至三成時間。換句話說，Hunter 每年只有約一半或少於一半時間留在美國陪伴家人。不過，他坦言樂於過這種到處旅居的生活：「我可以認識一些很聰明的人、與不同學者會面……上周在南非，今年來了香港。我實在很享受！」

醫療團隊不會住在飛機上，因為飛機沒有淋浴和床鋪，且出於安全考慮，機場不允許人員在停機坪的飛機上留宿。因此，醫療團隊像出差一樣，選擇住在酒店，並在客運大樓就餐。團隊通常早上7點出發，晚上7、8點返回酒店。儘管在外地工作，他們每周也有假期，周末時，他喜歡探索當地的文化，品嘗地道美食，享受大自然。

不少人好奇，眼科醫生本身就很賺錢，為甚麼還會選擇義無反顧的加入慈善機構？「薪資當然少一點。」Hunter坦言：「但成就感卻比其他領域來得更高。」他在多年來的醫療服務中，前往多個發展中國家，包括加納、尼日利亞、緬甸、蒙古和斯里蘭卡。他總結出一個規律：儘管各國文化不同，但所有父母都希望孩子健康。

Hunter表示：「去過這麼多國家、認識來自世界各地的朋友……這種滿足感和體驗，比金錢更有意義！自己已與奧比斯『結了婚』，飛機上的醫療團隊更是自己的家人！」請緊貼本專欄，留意更多關於Hunter的救盲故事。奧比斯