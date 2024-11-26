屋邨扣分下月加辣 包括禁餵野鴿

【本報訊】屋邨管理扣分制加辣措施即將於12月1日正式推行，香港房屋委員會昨表示，資助房屋小組委員會於7月19日通過實施扣分制的加強措施，增加3項新的不當行為，並擴大兩項不當行為的適用範圍。為協助租者置其屋計劃屋邨業主立案法團日常管理，並滿足居民對擁有良好居住環境的意願，扣分制下所有不當行為將適用於租置屋邨內的公屋租戶。

露台掛物扣7分

新增的3項不當行為，包括「餵飼野鴿或其他野生動物」會被扣7分；「在窗、露台或樓宇外牆外掛放或置放有從高處掉落潛在風險的物品（包括簷篷、冷氣機遮簷和其他伸出物）」，被扣7分及警告機制適用。由於不當行為A2項「在窗或露台外掛放地拖」將納入此項新增的不當行為，故將被刪除；以及「抗拒或阻礙房委會或其授權的人士依照《房屋條例》或其他法定要求或房委會所制訂的政策執行職務」被扣15分。至於適用範圍將會擴大的兩項不當行為，包括「抽氣扇滴油」修訂為「抽氣扇或抽油煙機管道等滴油」；及「棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道，妨礙清潔工作」修訂為「放置任何雜物、財物或物品在屋邨公眾地方（包括但不限於屋邨內任何建築物內外的公用地方），造成阻塞或妨礙清潔工作」。