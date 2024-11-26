政府稱米埔考古無礙新田發展 議員唔放心

【本報訊】早前新田科技城環評報告被入稟司法覆核，政府仍核准相關計劃大綱草圖並刊憲。立法會工務小組委員會昨通過新田科技城發展及建立三寶樹濕地保育公園分別271.751億元及8,490萬元撥款。新田科技城發展的造價預算較10月估算減少28.249億元，有議員關注工程造價比相若的項目高。對於政府認為米埔具考古價值的地帶對進度影響不大，有議員直指：「局方答案太放心，所以有啲唔放心。」

當局提交的文件解釋，新造價估算撇除大型建設計劃展館的估計造價約7億元；在工程設計方面亦有調整公用設施共同溝的使用範圍，因此節省3億元。文件又指在參考回標價格後，工地構築物移除及平整工程節省約7.2億元；道路工程節省約7億元；其他工程以及附屬開支和應急費用節省約4億元。

供水排污隔音屏障超預算 議員陸頌雄認為造價與相若的項目相比不便宜，關注供水、排污、隔音屏障等的造價預算超出成本區間，期望當局思考如何壓縮成本。

土木工程拓展署北拓展處處長張家亮表示，用作排污的管道及食水的管道均為直徑約一米，因此會較貴。他又指由於施工時需考慮高速公路日常運作，因此需要架設橋樑。就隔音屏障方面，他表示由於高度為約10米，而且無法使用淺層地基需要樁棟，因此亦較貴，但他補充會使用高強度物料，形容是基礎、「實而不華」。

議員劉智鵬關注假如在環評報告確定的「米埔具考古價值地點，以及米埔、米埔隴和石湖圍的考古敏感區」有考古發現，會影響工程成本及進度。發展局常任秘書長（規劃及地政）何珮玲則指，該處位於工程範圍邊陲，因此影響不大。

對於相關回應，劉直指：「局方答案太放心，所以有啲唔放心。」他期望當局有其他方法處理。何珮玲僅回應指當局會研究，表示政府土地「似乎」沒有甚麼需要注意的位置。最終工務小組通過撥款，並不建議財委會進一步討論文件。