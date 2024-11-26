東方介入房署即維修 議員促根治屋邨滲漏

【本報訊】《東方日報》（下稱東方）早前獨家報道，30年樓齡的黃大仙橫頭磡邨住戶多年受滲水問題困擾，於風暴桃芝過後更為嚴重。居民向屋邨辦事處反映無果，東方介入向房屋署查詢後方獲預約上門維修。房署事隔一周後回覆指已檢查並測試，將於相關單位外牆搭建竹棚作進一步視察及進行所需的維修工程。議員黃國指市民期望署方以「根治」的角度解決問題，而非只是臨時補鑊。

房署發言人表示，今年10月及11月中旬，已完成3座大廈大部分頂層單位的入屋勘察，未發現這3座大廈頂層單位天花有普遍出現滲水情況。房署已指示橫頭磡邨屋邨辦事處每年定期檢查該邨全部18座大廈天台的情況外，亦額外安排入屋勘察各座大廈頂層單位的天花狀況。

發言人又指5個有天花滲水問題的頂層單位，屋邨辦事處已立即進行維修工程，勘察結果也會成為日後安排重鋪天台防水工程的其中一項參考依據。署方期望明年第一季逐步完成橫頭磡邨全部18座大廈的頂層單位入屋勘察，以能盡早掌握頂層單位天花滲水的情況，並安排適切的維修措施。

搭棚視察 維修窗邊封膠 對於早前東方報道颱風桃芝襲港後，多個頂層對下的單位漏水情況嚴重，房署發言人回應指宏興樓頂層單位經電子濕度計測試後發現未有滲水問題，屋邨辦事處職員亦已向住戶解釋，天花油漆或批盪剝落屬於自然損耗，需要由住戶自行安排修補。對於窗框邊緣滲水問題，屋邨辦事處本月21日視察後指將會安排於該單位外牆搭建竹棚作進一步視察及維修窗邊封膠。

至於宏業樓滲水情況嚴重，要用多個水桶接水的個案，發言人指初步懷疑單位滲水問題或源自外牆位置，屋邨辦事處正安排於該單位外牆搭建竹棚作進一步視察及進行所需的維修工程。發言人指上述單位的住戶對此表示理解，並會盡快回覆屋邨辦事處可以搭建竹棚的日期。就宏偉樓頂層公共區域通道的個案，發言人表示懷疑是由天台老化的施工縫引致滲水，屋邨辦事處將於本星期在天台展開相關的維修工程。

黃國指有住戶反映往往工程後一至兩年又會重新出現滲水情況，期望政府從根源解決問題，而非只是臨時補鑊。他明白自然損耗、天花油漆或批盪剝落須由戶主負責，但房署有責任處理滲水問題。上周東方向房署查詢後，相關住戶在短時間內獲預約上門維修。黃國指房署有即時聯絡住戶打防水針，認為他們重視事件並採取積極回應。