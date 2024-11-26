明年下旬 無人機飛地盤搜證

【本報訊】為減少意外發生，勞工處指將加強應用科技，包括推動業界研發「人工智能觸覺式裝置」，預防工人被貨車尾板夾傷，明年下旬會利用無人機拍攝的影像，生成三維實景模型，從而協助搜證及執法工作。工會接受本報查詢時指，依賴科技預防工業意外是必然的趨勢，所以歡迎當局實行任何預防工業意外的措施，因為「點都會幫到工友」，但認為人的因素亦十分重要，以及目前最重要的是做好教育，建議當局強制工友接受一定時數的培訓。

AI觸覺裝置 防貨車尾板夾傷 香港建造業總工會理事長周思傑表示，當局研發人工智能（AI）觸覺式裝置是有用，「有個AI嘅感應器，絕對係其中一個保障嚟」，當工人太接近危險區域時，「佢可能會響，或者自動停止咁樣，呢啲感應器其實是要有嘅」。

但他亦指人的因素都很重要，不能夠太依賴AI，就算發展局正在推4S智慧工地，譬如有房署地盤正推行4S，例如上周五東涌有一宗升降台夾死工友的致命意外，據了解是4S工地，理論上是有監察等措施，但都發生工業意外，相信當中關鍵因素是涉事的工友，「嗰個工友有冇受訓後去用嗰個台」、「佢有條鎖匙就可以開嗰部機」等，所以除了靠高科技之外，同樣要注意人的因素。

提及當局現正透過研究利用無人機進行空中拍攝及將拍攝所得的影像生成三維實景模型，從而協助搜證及執法等工作。他則指事故後可以方便作調查，「因為你調查完之後，你會有反饋，我哋點樣去改進，其實都有用嘅」。但坦言無人機其實有限制，不是任何地方都可以用到無人機，可能對於高空工作或者是空曠的地方才有用的。

另外，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，就算研發AI等，亦應該多關注安全教育，是在說由小做起的安全教育和職前培訓，因為教育才是最長遠。她又稱現在仍然是見得到當局對一些違例個案有輕判的情況，建議勞工處和律政司「應該要再落多啲工夫」，令到法庭去作裁決的時候，有更堅定和符合社會期望的結果，因應現時如此多工業意外，當局應該要做一些阻嚇性的判罰、監禁或者一些較高的罰款，才能釋出一個強烈的訊息，「要大家真係要關注安全」。