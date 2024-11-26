奪命工傷半年12宗 職安不安心 月月添亡魂

勞處得把口 阻嚇力唔夠 僱主懶遵守 工業意外頻生。當局指今年上半年發生11宗工業致命意外，較去年同期增加兩宗，當中包括2月啟德地盤外牆棚架倒塌導致兩名工人死亡；4月沙田兩名渠務工人懷疑吸入有害氣體死亡及6月元朗蝦尾新村路近馮家圍貨倉內，有男工人被3支從約兩米高滑落的工字鐵擊中不治，而下半年致命意外頻仍，例如本月初5日內發生3宗拆棚工人及機場工人墮樓奪命工業意外；上周五（22日）一日內再發生兩宗，分別是中環歐陸貿易中心有18歲電梯維修學徒意外跌入電梯槽被機器夾困不治，以及東涌油漆工人公屋地盤操作升降台期間被夾於天花之間身亡。有議員質疑勞工處的工作安全守則阻嚇力不足，促請加大懲罰。

勞工處向立法會人力事務委員會提交的文件顯示，今年上半年本港發生12宗工作致命個案，其中11宗是致命工業意外，分別涉及5宗建造業、兩宗製造業及4宗運輸、倉庫、郵政及速遞服務。餘下一宗非工業意外亦涉及運輸、倉庫、郵政及速遞服務。根據當局的資料，今年上半年各行業的工業意外數字為3,514宗，較去年同期減400多宗；每千名工人的意外率為11.7，亦較去年的13.4低。意外主要涉及滑倒、絆倒或在同一高度跌倒及提舉或搬運物件時受傷。今年上半年建造業的工業意外數字為1,443宗，每千名工人意外率為23.3；餐飲服務業則為1,469宗，每千名工人意外率為13.1。

因應今年2月啟德一幅大廈外牆大型竹棚架倒塌意外導致兩死3傷，處方除向業界發放資訊外，亦展開為期兩周針對棚架結構安全的特別巡查行動，並於今年4月修訂《竹棚架工作安全守則》。就4月沙田渠務工作期間懷疑吸入有害氣體的事故，兩人死亡。勞工處亦向業界發放資訊，並於5月底完成修訂《密閉空間工作的安全與健康工作守則》。

倡開工前記錄安全措施 不過，議員黎棟國直言現時《工作安全守則》對違規工友及承建商的阻嚇力不夠，建議加大力度，當工人或承建商不遵守《守則》即屬違法，很大機會遭檢控。他續指，以拆除分體式冷氣機時搭棚架為例，建議要求工友在開工前明文記錄所作的安全措施。勞工處副處長馮浩賢回應時稱接受意見，並說現時《竹棚架工作安全守則》的修訂方向之中，小型工程是重點之一。當局則指若發現僱主僱員違反職安健守則，會根據現有法例提出檢控，處方已提醒物管業協助檢查搭棚工人有否具備相關資格。

發3600停工改善通知書 此外，截至今年9月，勞工處合共進行55,446次工地安全巡查，發出3,600張暫時停工通知書/敦促改善通知書，以及提出1,852項檢控。今年9月展開針對新工程建築地盤的特別執法行動，期間巡查1,049個建築工地，發出了356份書面警告、59張「敦促改善通知書」、4張「暫時停工通知書」及擬提出22項檢控，主要涉及不安全的高處工作、電力工作、沒有提供或佩戴個人防護裝備及沒有妥善備存起重機維修及保養的文件等事項。

批發及零售界議員邵家輝指勞工處發出的警告及敦促改善通知的數目多，證明僱主及僱員對職安資訊發放，例如定期向各行業通報職安隱患。勞工處代表回應稱，重視建造業的意外風險，已用一半以上資源在工地巡查等方面，未來會加強少數族裔工人的職安健認知。

憂趕工未做好風險評估 勞工界郭偉强亦同意加大罰則後未有很大轉變，指提高罰則是為了形成自上而下的安全文化，但此文化「未逼到出來」，又指前線接觸個案時發現風險評估未做好，且仍有趕工問題。勞工處指希望可以繼續推廣職安健文化。

工作致命個案數字 建造業工業意外數字 今年上半年發生11宗工業致命意外。