筆下風雲：商務部長人選有玄機

特朗普當選美國總統前後，均主張要向中國發起加碼貿易戰，對華商品徵收60%關稅，擺出殺氣騰騰狀。惟日前公布商務部長人選，為華爾街金融服務公司建達行政總裁盧特尼克，大出美媒意料之外。儘管此君被指支持對華徵收關稅，但其掌管的公司跟中國有千絲萬縷的商業往來，因而被民主黨國會議員質疑有利益衝突，未來對華亦未必一面倒強硬。

盧特尼克已表明，倘獲確認為新一任商務部長，他將卸下其商業職務。但他亦不諱言不會主張全面加徵關稅，而是與其他國家對美課徵的關稅「對等」，逼其他國家和美國協商。又指特朗普之所以用「全面加徵關稅」的說法，是因為民眾會比較容易理解而已。

顯而易見，即使特朗普上台後對華加碼徵收關稅，肯定不會如競選期間所說的一刀切60%。事實上，對所有中國產品徵收60%高關稅根本不現實，反而會令美國消費者加重負擔、推高通脹。更不必說，不少美國人的必需品都是Made In China，單是醫療用品、手術器材，美國想搵替代也不容易，若然一刀切，美國只會吃不了兜着走。即使是拜登，一樣對大量中國產品提供關稅豁免，就是明白現實中不可能做到。

這些年，中國面對美國的咄咄逼人，初時陣腳無疑有些混亂，但很快便收拾心情站穩腳跟。一方面加大內需和內循環，實行自給自足；另一方面開拓和深化跟東盟、全球南方、金磚國家的經貿往來，現時最大貿易夥伴為東盟而非美國，排位跟特朗普第一任時期已全然不同。即使特朗普回朝花樣百出，中國已經有準備，一樣可以有反制工具拿上枱面。例如中國是稀土供應大國，早前限制某些稀土出口，已即時令美國軍工產業原材料有所影響。