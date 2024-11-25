強詞有理：中國已領先

一邊肆無忌憚圍堵打壓，一邊若無其事要求溝通對話，美國對華政策兩面三刀，虛情假意，愈來愈令人厭煩。美國國防部長奧斯汀近日赴老撾出席東盟防長擴大會議，本打算與中國國防部長董軍舉行會談，結果遭中方拒絕。老美失望之下大呼遺憾，其實沒有甚麼好遺憾的，中方為何拒絕會面，美方應該比誰都清楚。

上月底，美國推出新一輪總值達20億美元的對台軍售，首次提供地對空導彈系統及各式長程防空雷達，而且據說還考慮向台灣批出一項總值超過150億美元的大型軍購案。在這種情況下，兩國防長還有甚麼好談？更何況，奧斯汀任期所餘無幾，即使談出甚麼結果，美國下屆政府也未必認帳，談也是白談，相見爭如不見。

老美最大毛病就是高估自己，低估別人，以為憑實力地位說話，對所有國家都可以居高臨下，呼之即來，揮之即去。殊不知中國從來不吃這一套，並非你想來就能來，想見就能見。為何美方老是要求溝通對話？說穿了就是色厲內荏，既要橫行霸道，又不敢與中國正面衝突，因為他們沒有底氣。

有人參觀珠海航展後得出結論：世界軍事實力已悄然轉換，中國開始領先。這不是信口開河，而是有事實依據，中國軍事實力起碼在四個方面領先美國：無人化、小型化、智能化、廉價化。在珠海航展中亮相的諸多先進裝備令人眼界大開，包括兩款隱形戰機和具備攔截高超音速武器能力的紅旗19導彈，以及各種無人機、機器狼、機器狗，確實很震撼。其中一款名為「九天」的大型無人機，被譽為「空中航母」，可發動蜂群無人機攻擊，這種構思前所未聞。美國也許可以製造同樣產品，但成本起碼是中國的十倍甚至數十倍，如何比拼？

難怪候任美國國防部長海格塞斯驚呼，一旦中美爆發戰爭，解放軍只需出動15枚高超音速導彈，20分鐘就可摧毀美軍10艘航母。這不是誇張，當今解放軍確實有此能力。再說，現階段美軍根本拿不出10艘航母與解放軍對壘，因為美軍總共只有11艘航母，大多殘舊不堪，超過一半正躺在廠裏大修，能派上戰場的航母最多只有3、4艘，想以此恐嚇中國，門都沒有。華府政客和智庫紙上談兵，整天叫囂跟中國決戰，只有軍方將領自己知自己事，美軍已不可能在解放軍面前耀武揚威。