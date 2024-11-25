龍吟虎嘯：拜登的遺產帶血漬

俄烏之戰以及巴以之戰外溢成中東之戰，是拜登政府遺留的政治遺產，也可說是兩個爛攤子。要想留住遺產，不被他的政敵特朗普當爛攤子收拾，拜登就要想辦法擴大這兩個戰事，讓特朗普沒那麼容易收拾，最起碼沒辦法用「和平」方式收拾，這才顯示出拜登戰爭政策的「正確」和非常不易，令特朗普不得不「拜策特隨」。

尤其是俄烏戰爭，拜登要和特朗普「對着幹」。你不是要24小時內解決問題嗎？我偏偏要擴大戰爭，支持烏克蘭，督促歐洲大打特打，讓你和談難成，讓俄烏雙方都會開價更高；歐盟也會介入更深，讓特朗普左支右絀，盟友離心離德，看你拿甚麼和俄羅斯總統普京談。

為了擴大俄烏之戰，甚至引發核子大戰、世界大戰，拜登批准了烏克蘭使用美國援助的遠程武器攻擊俄羅斯境內，欲激怒普京「兌現」承諾用核武反擊，引爆核戰。然而普京另有高招，使出的是美國事先意料不到的「新型高超音速中程彈道導彈」，作出有效反擊和震懾。普京宣布，美國現有防空系統無法攔截這種新式導彈，警告戰事一旦升級，俄方將堅決回應。他還表示，俄方將作出評估，進一步測試這款導彈打擊目標的能力。意思很明白，烏克蘭用美式遠程武器威脅不了俄方，毋須使用核武器就能粉碎美烏的圖謀。今次測試成功的新型高超音速導彈，足夠美國人和烏克蘭喝一壺的。

面對此情此景，拜登的挫敗感可想而知。到了這一步，拜登要升級俄烏戰爭，引發核子戰，就要另闢戰場。就在這時，北韓領袖金正恩日前在武器裝備展開幕禮上演講，指摘美國不斷擴大核軍事同盟，在朝鮮半島出動戰略武器對北韓施壓，可能引發核戰爭，對此平壤不會坐視國家安全受到侵犯。在此之前，平壤已無數次表示，如果受到美日韓的攻擊，就會用核武器對付。拜登老奸巨猾，會否用朝鮮半島局勢刺激俄烏戰場引發核戰，留下更血腥罪惡的遺產？