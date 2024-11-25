坦言集：大國作為

中國應對美國為首西方國家的加緊壓迫，在經濟方面，一是對內放寬銀根，穩定市場價格與信心，雖然擴大了財政赤字，增加了債務，但經濟能穩定下來，還可徐圖從今後經濟增長中再作補救。當然，中國要小心，不要走上美國、英國和日本的債務經濟道路。

二是對外促進出口，以出口增量或外貿順差增量來支持經濟擴張，開拓市場，同時消滅國內生產過剩的壓力。後者從中國出口大增，外貿順差破紀錄的龐大，已見功效。中國的出口再不是集中於歐美先進國家，而是向着「全球南方」擴展。表面上是針對美西方貿易戰的威脅，但在拓展中是全面擴大了中國的經貿空間，迎接全球南方今後經濟發展帶來的巨大機遇。

作為大國，特別是與美國相比的超級大國，中國不可能閉關自守，也不可能單以出口為主，但求外貿順差增加，一如日本當年。中國須把外貿所得，一是在國內投資，保持經濟與產業的競爭力優勢，繼續推動技術發展；另一是在海外投資，協助其他國家發展，擴大市場與生產基地，轉移生產能力與技術，尋求與其他國家通過貿易投資，成為一個日益擴大的經濟與市場體系，發展為跨國的良性循環，實現中國提出的命運共同體。有着不斷提升的競爭力，而不是如美國等把資源盡投入奢侈無度的消費，由此可帶動其他國家發展，中國便不會走上美國霸權之路，自身不投資，反倒打擊後進國家。

中國在海外以一帶一路名義進行的基建投資，從根本上使所在國與國際連接，讓資源有更佳的使用。更重要的是，中國已替代西方主導的跨國公司、國際組織在全球南方的投資，且絕無政治需索，中國且減免債務，減輕了當地發展的負擔。對中國無損利益，只變成中國政府津貼，中國企業在當地投資，換來與當地未來發展的經貿利益。

作為大國，中國也在開放國門，不僅追求經貿的自由化、全球化。通過免簽證方法，讓國外人士可以容易地進入中國旅行觀光、商務洽談、學習交流等，打破西方妖魔化中國製造的假象，促進文化社會交流，把中國連上更大的全球社會，智慧知識互補，從全面開放交流帶來的多元化，促使中國與其他國家的創新發展，建設排除政治仇恨的全球社區。

下一步是金融開放，針對美元霸權造就新的國際金融體系。