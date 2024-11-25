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硬撼紅的 私家車掃欄擱壆

私家車撞毀路中分隔鐵欄後擱於石壆上。 私家車撞毀路中分隔鐵欄後擱於石壆上。
私家車撞毀路中分隔鐵欄後擱於石壆上。
【本報訊】昨日凌晨2時許，一輛私家車駛至大埔南運路與安埔路交界，與一輛市區的士發生碰撞，私家車失控剷上路中分隔石壆，撞毀數米鐵欄後擱於壆上。意外中，的士姓林（59歲）男司機、私家車司機及一名乘客同告受傷，幸傷勢並不算嚴重，3人同送院治理。警員正調查意外經過及原因。
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