熱水爐無GU標誌 中年漢沖涼暈倒

【本報訊】天氣轉凍，洗澡要注意熱水爐是否合乎香港相關規定。衞生署衞生防護中心昨日表示，上周六一名男子在家中洗澡後被發現不省人事，其同住兩名男女家人亦因吸入一氧化碳，3人（13至56歲）被送往仁濟醫院檢查，當中兩名家人已經出院，而洗澡暈倒的56歲男子其後轉往東區醫院接受治療，情況穩定。

防護中心初步調查顯示，3人均診斷為一氧化碳中毒，該56歲男子洗澡時，住所內所有窗戶均被關上，抽氣扇亦沒有開啟。機電署調查發現，涉事氣體熱水爐屬於無煙道式熱水爐，不可在浴室內使用，而有關型號亦未獲機電署批准，並沒有「GU」標誌。

兩家人同一氧化碳中毒 機電署初步懷疑由於熱水爐沒有排氣煙道，燃燒所產生的廢氣在浴室內排放，再加上通風不足，燃燒時氧氣不足引致一氧化碳積聚，而導致一氧化碳中毒。機電署人員已檢走涉事熱水爐，並會調查是否涉及有人違反《氣體安全條例》。

防護中心提醒市民，須確保在使用氣體熱水爐時室內有良好的通風。機電署亦提醒市民，住戶應購買及使用已獲得機電署批准並附有「GU」標誌的氣體熱水爐；無論安裝、更換或維修氣體熱水爐，都必須由註冊氣體工程承辦商僱用的註冊氣體裝置技工進行；使用氣體用具時，包括氣體熱水爐及氣體煮食爐，必須保持室內的通風，例如應開動抽氣扇及不應關閉所有窗戶及門戶；及住戶應每18個月安排註冊氣體工程承辦商為其氣體熱水爐進行安全檢查。